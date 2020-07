«Αυτό είναι το βίντεο της αποφυλάκισης του πατέρα μου από τη φυλακής της Τουρκίας. Ένας ελεύθερος έξω. Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, καθηγητές, γιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές» έγραψε στο twitter o Τούρκος σέντερ των Σέλτικς.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Καντέρ ήταν επτά χρόνια στην φυλακή, έχοντας κατηγορηθεί σε συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Here is a video of my Father’s release from a Turkish Prison

1 INNOCENT OUT

Thousands of INNOCENT

Political Prisoners,Teachers, Doctors,Lawyers,Journalists,Human Right Activists,Women,Babies still in Turkish Jails.

Let’s keep fighting for those INNOCENTS

Never Ever Give Up pic.twitter.com/Gxn1v4o0Uk

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 5, 2020