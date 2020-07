«Ο Μοράντ είναι συνδυασμός Ίρβινγκ-Ουέστμπρουκ-Ρόντο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα» (vid)

Είναι το φαβορί για MVP της σεζόν, προσπαθώντας να οδηγήσει τους Γκρίζλις στα playoffs.

Ο Τζα Μοράντ κάνει εντυπωσιακά πράγματα, με τον Κέντρικ Πέρκινς να του βγάζει το καπέλο.

«Έχει 8ους τους Γκρίζλις. Αυτό λέει πολλά σε μένα. Όταν βλέπεις τον Τζα, το παιδί αυτό είναι τεράστιο ταλέντο. Είναι ένας συνδυασμός Κάιρι Ίρβινγκ, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Ραζόν Ρόντο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ούτε έχω δει ένα παιδί στη ηλικία του να ηγείται με τέτοιο τρόπο στην ομάδα του», ανέφερε ο πρώην NBAer και νυν αναλυτής της λίγκας.

"To me he's a combination of Kyrie Irving, Russell Westbrook, with dimes like Rajon Rondo. And we've never seen a guy like this."@KendrickPerkins and @stephenasmith describe Ja Morant as a "generational talent." pic.twitter.com/S9isubEVoy

