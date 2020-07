Τα κοινωνικα μηνύματα στις φανέλες των NBAers

Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στη μάχη κατά του ρατσισμού και τον διακρίσεων, η οποία έχει εκφραστεί έντονα σε διαδηλώσεις έπειτα από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Τα μηνύματα, λοιπόν που επιτρέπεται να έχουν οι παίκτες στις φανέλες τους είναι:

Black Lives Matter

Say Their Names

Vote

I Can't Breathe

Justice

Peace

Equality

Freedom

Enough

Power to the People

Justice Now

Say Her Name

Liberation

See Us

Hear Us

Respect Us

Love Us

Listen

Listen to Us

Stand Up

Ally

Anti-Racist

I Am A Man

Speak Up

How Many More

Group Economics

Education Reform

Mentor.