ΝΒΑ: Κοινωνικά μηνύματα αντί για ονόματα στις φανέλες (pic)

Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι και ο κώδικας ντυσίματος των ομάδων, ο οποίος θα είναι πιο χαλαρός. Ωστόσο, οι παίκτες δεν θα είναι «διαφορετικοί» μόνο εκτός παρκέ, αλλά κι εντός αυτού.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών συνεργάζονται, ώστε να υπάρξει αντικατάσταση του επωνύμου των παικτών στο πίσω μέρος της φανέλας των ομάδων και τη θέση του να πάρει ένα κοινωνικό μήνυμα.

Μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων, ενώ έγιναν και πολλές πορείες διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων. Αρκετοί παίκτες κατέβηκαν σε αυτές, ενώ ακόμα περισσότεροι ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν την επανεκκίνηση στο ΝΒΑ, με σκοπό να περάσουν τα μηνύματά τους στον κόσμο.

Πλέον, αυτό θα γίνει και με τις... ευλογίες της κορυφαίας λίγκας, με το μήνυμα «Black Lives Matter» να προωθείται ακόμα περισσότερο, για να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

NBPA sent players initial details on the plan tonight, stating it is working with the league and Nike. NBA and the players union have been discussing various ways to allow players to express social justice issues in season restart. https://t.co/vw1RW2Z6Vj

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2020