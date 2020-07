Kόμπι: Τα εξώφυλλα του «Black Mamba» στο ΝBA2K21! (pics)

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης είχε γίνει γνωστό πως ο Κόμπι Μπράιαντ θα τιμηθεί από το γνωστό video game, αφού θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του NBA2K21.

Πλέον είναι και επίσημο με τον επίσημο λογαριασμό του παιχνιδιού να αποκαλύπτει τα εξώφυλλα του θρύλου του ΝΒΑ και των Λέικερς στο twitter.

To πακέτο που είναι γνωστό σαν «Legend Edition» μετονομάζεται σε Mamba Forever Edition. Έτσι θα έχουμε 2 εξώφυλλα τόσο στην gen όσο και στη next gen εκδοχή.

Στις υπόλοιπες εκδόσεις θα βρίσκεται ο Ζάιον Ουίλιαμσον, ενώ φυσικά το πρόσωπο του ΝΒΑ2Κ21 θα είναι ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που έδειξε την χαρά του.

The @NBA2K package traditionally known as the "Legend Edition" will be called the "Mamba Forever Edition" for #NBA2K21. @kobebryant will be on the cover of both the current gen and next gen versions pic.twitter.com/c4bVYL81zN

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) July 2, 2020