Ζάιν Ουίλιαμσον: Εξώφυλλο στο next-gen του ΝΒΑ 2Κ21! (pic & vid)

Στην πρώτη του κιόλας χρονιά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο Ζάιον θα κοσμεί και το εξώφυλλο του διάσημου ΝΒΑ 2Κ21 για τις κονσόλες της νέας γενιάς.

«Το να είμαι στο εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρό παιχνίδι. Και το να βρίσκομαι στο Next-Gen είναι πραγματικά κάτι το σπουδαίο. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Team 2K ήθελα να κάνω εντύπωση, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτού του παγκόσμιου γεγονότος και να παίξω μπάσκετ μαζί με τους υπόλοιπους στο ΝΒΑ 2Κ21».

The future is here @ZionWilliamson is our Cover Athlete for Next Gen #NBA2K21

Pre-orders begin July 2nd pic.twitter.com/HCbHEOZUfL

— NBA 2K21 (@NBA2K) July 1, 2020