Ο Κάμερον Πέιν επιστρέφει στο ΝΒΑ, μετά το κινέζικο πρωτάθλημα (Shanxi Loongs) και τους Τέξας Λέτζεντς που βρέθηκε τη φετινή σεζόν, αφού οι Σανς του έδωσαν διετές συμβόλαιο.

Ο 25χρονος, απόφοιτος του Murray State, είχε γίνει draft το 2015 από τους Θάντερ στο Νο14 και πηγαινοερχόταν μεταξύ πρώτης ομάδας και θυγατρικής (Οκλαχόμα Σίτι Μπλου). Στη συνέχεια πήγε στους Σικάγο Μπουλς και τη θυγατρική τους Ουίντι Σίτι Μπουλς) και τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε δύο 10ήμερα συμβόλαια στους Καβαλίερς. Πριν πάει στην Κίνα, βρέθηκε και στους Ράπτορς.

Με τους Τέξας Λέτζεντς, που ήταν και η τελευταία του ομάδα, είχε κατά μέσο όρο 23.2 πόντους, 7.3 ασίστ, 4.7 ριμπάουντ και 2.1 κλεψίματα σε 29.5 λεπτά συμμετοχής σε 15 παιχνίδια.

Free agent guard Cameron Payne has agreed to a two-year deal with the Phoenix Suns, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2020