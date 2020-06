Αν μη τι άλλο ο «Air Canada» είχε ουκ ολίγες καλές στιγμές να προσφέρει κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να επιλέξει κάποιος τις καλύτερες.

Το ΝΒΑ προσπάθησε να... μαζέψει μία φάση ανά χρονιά και να τις παρουσιάσει σε ένα βίντεο, όπως έκανε και με τα καλύτερα plays του τη φετινή σεζόν.

Watch the best play from each of @mrvincecarter15’s 22 NBA seasons! #H15TORY pic.twitter.com/UyNAW1a439

— NBA (@NBA) June 28, 2020