Κάρτερ: Τα καλύτερα του «Air Canada» στην τελευταία σεζόν (vid)

Είναι ο κορυφαίος dunker στην ιστορία του ΝΒΑ, όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.

Έτσι και ο Βινς Κάρτερ αποχώρησε από την ενεργό δράση στα 43, παίζοντας την τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ στους Χοκς.

Ο «Air Canada» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που θα αγωνίστηκε σε 4 δεκαετίες, αρχίζοντας φυσικά από τα 90s. Από το 1998 έως και σήμερα έχει παίξει σε Ράπτορς, Νετς, Μάτζικ, Σανς, Μάβερικς, Γκρίζλις, Σανς και Χοκς.

Δείτε το video που ετοίμασε το ΝΒΑ για τον ξεχωριστό Βινς που είχε... φτερά στα πόδια!

The end of an era.@mrvincecarter15’s best moments from his final NBA season! #H15TORY pic.twitter.com/rx0A6UTK7D

— NBA (@NBA) June 28, 2020