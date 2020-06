Ο Greek Freak έκανε το ντεμπούτο του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σεζόν 2013-14, μετρώντας 6.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μ.ό. σε 77 συμμετοχές, τις 23 ως βασικός.

Ο περσινός MVP του ΝΒΑ ετοιμάζεται για την επανέναρξη και το Μιλγουόκι παρουσίασε τα highlights από τη rookie χρονιά του!

Want 20 minutes of Giannis rookie highlights in your life!?!

Of course you do!!

Watch them in full here: https://t.co/WFwFC8lfi4 pic.twitter.com/z0OROWdhUV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 27, 2020