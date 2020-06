O Αυστραλός γκαρντ/φόργουορντ μπορεί να βρέθηκε στο ρεπορτάζ των «ερυθρολεύκων» αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα εξαντλούσε όλες τις πιθανότητες να βρει συμβόλαιο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!

Όπερ και εγένετο! Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ράιαν Μπρόκχοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαντέλφεια 76ers. ,

Free agent F Ryan Broekhoff is signing with the Philadelphia 76ers, agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2020