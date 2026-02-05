Γουόριορς: Δεν μπόρεσαν να πάρουν Γιάννη, απέκτησαν Πορζίνγκις και έστειλαν δύο παίκτες στην Ατλάντα
Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έψαχναν έναν ψηλό και τον βρήκαν, αφού έκαναν δικό τους τον Κρίσταπς Πορζίνγκις με ανταλλαγή από τους Χοκς.
Από το Γκόλντεν Στέιτ έφυγε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα που ήταν... ξένο σώμα για την ομάδα αλλά και ο σουτέρ Μπάντι Χιλντ. Έδωσαν δύο περιφερειακούς και πήραν έναν ψηλό.
Τέλος οι πολεμιστές έδωσαν και τον Τζάκσον-Ντέιβις στους Ράπτορς για να πάρουν ένα draft pick δεύτερου γύρου για το 2026, μέσω των Λέικερς. Δεν έμειναν φρόνιμοι δίχως αμφιβολία.
Το στοίχημα θα είναι να κρατηθεί μακριά από τραυματισμούς ο Λετονός ψηλός για να μπορέσει αν δώσει πράγματα στους Γουόριορς. Πάντως το πάλεψαν για Αντετοκούνμπο οι πολεμιστές, αλλά οι Μπακς δεν δέχθηκαν τις προτάσεις τους.
BREAKING: The Golden State Warriors are trading Jonathan Kuminga and Buddy Hield to the Atlanta Hawks for Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eqNWwCupEZ— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026
