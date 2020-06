Σε περίπου ένα μήνα, το ΝΒΑ θα κάνει και πάλι τζάμπολ στο Ορλάντο, με σκοπό να ολοκληρωθεί η σεζόν 2019-20.

Και ενώ όλοι είναι σε αναμονή και ανακοινώνεται ότι παίκτες έχουν νοσήσει από κορονοϊό, ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ έθιξε ένα ακόμα θέμα, αυτό των τραυματισμών.

«Δεν γίνεται αρκετή συζήτηση για τους μυϊκούς τραυματισμούς με δύο εβδομάδες προετοιμασία σε "5-5" για τρεις μήνες που έχει ακόμα η σεζόν», έγραψε ο παίκτης των Λέικερς.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι φάνηκε να διαφωνεί μαζί του, αφού του απάντησε πως δεν θέλει να ακούει τίποτα γι' αυτό, αφού το μπάσκετ παίζεται όλο το χρόνο, με τον Ντάντλεϊ να αποκρίνεται πως « δεν ξέρω για τι μιλάς. Η σεζόν θα παιχτεί. Πίστεψέ το! Αλλά αν δεν νομίζεις, πως εμείς, ως αθλητές, πρέπει να μιλάμε για διαμαρτυρίες, τραυματισμούς, κορονοϊό, τότε πρέπει να μείνεις εκτός αυτής της κουβέντας ».

I don’t know what you talking about. Season happening! Believe that! But if you don’t think we as athletes should be talking about protest, injuries, COVID then you might want to sit this convo out bruh... https://t.co/yJo4FGGSas

— Jared Dudley (@JaredDudley619) June 24, 2020