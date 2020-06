Φουρνιέ-Μπέρτανς: «Τσακωμός» στο twitter! (pic)

Όπως έγινε γνωστό ο Λετονός φόργουορντ έκανε γνωστή την απόφασή του να μην ταξιδέψει στο Ορλάντο προκειμένου να ενισχύσει τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στο restart του ΝΒΑ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τοποθετήθηκε στο twitter για αυτήν την απόφαση του Μπέρτανς, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του:

«Σοβαρά τώρα, αν θεωρείς ότι είναι ΟΚ , να κάθεσαι και να βλέπεις τους συμπαίκτες σου να παίζουν ενώ είσαι υγιής, τότε αυτό λέει πολλά για εσένα» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ, με την απάντηση του παίκτη των Ουίζαρντς να ήταν... άμεση:

«Αν δεν σε ενδιαφέρει το ρίσκο που έχει το ενδεχόμενο να παίξεις στο Ορλάντο, τότε την επόμενη φορά να με κάνεις tag για να διαβάσω τη γνώμη σου για εμένα».

— Dāvis Bertāns (@DBertans_42) June 23, 2020