Λεμπρόν Τζέιμς: Επεισόδιο στo ESPN για τα παρασκήνια της «Decision» (vid)

Ήταν 8 Ιουλίου 2010 όταν ο Λεμπρόν Τζέιμς έλεγε σε live μετάδοση μέσω του ESPN: «In this fall... this is very tough... in this fall I' m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat».

Σε... απλά ελληνικά «αυτό το φθινόπωρο... είναι πολύ σκληρό... αυτό το φθινόπωρο θα πάρω τα ταλέντα μου στη Νότια Ακτή και θα γίνω μέλος των Μαϊάμι Χιτ»!

Από τότε πέρασαν 10 χρόνια και το ESPN μέσω της σειράς των ντοκιμαντέρ «BackStory» θα δείξει όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες εκείνη την ημέρα.

Όπως ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 28 Ιουνίου.