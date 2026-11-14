Αντετοκούνμπο: Πανηγύρισε με το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ τη νίκη των Χιτ
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πανηγύρισε τη νίκη των Χιτ κόντρα στους Καβαλίερς, ακούγοντας κομμάτι από τον νέο άλμπουμ του ΛΕΞ.
Μετά τη νίκη των Χιτ κόντρα στους Καβαλίερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να αναρτήσεις φωτογραφίες από τον αγώνα, υπό τους ήχους του νέο άλμπουμ του ΛΕΞ.
Συγκεκριμένα ο «Greek Frek» με αφορμή τη νέα κυκλοφορία του καλλιτέχνη, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, φωτογραφίες από τον αγώνα κόντρα στους Καβαλίερς, συνοδευόμενες από το τραγούδι «DRAKOS».
Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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