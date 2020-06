Κάποιοι από τους παίκτες των Χιτ βρέθηκαν όλοι μαζί και μίλησαν μέσω βιντεοκλήσης για διάφορα θέματα. Εκείνο που ξεχώρισε όμως ήταν ένα. Ο Ντουέιν Ουέιντ κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ των Χιτ του 2006 και του 2013 και η επιλογή του δεν έγινε δεκτή με... ενθουσιασμό. Αντίθετα οι αντιδράσεις ήταν πολλές.

Ο «Flash» ο οποίος έχει πάρει και τα τρία πρωταθλήματα (2006, 2012, 2013) και έχει παίξει με σπουδαίους συμπαίκτες έκανε την επιλογή του αλλά άμεσα έγινε ένας μικρός... χαμός με τον καλύτερο όλων να είναι ο Σακίλ Ο’Νιλ, που απλά του έλεγε συνέχεια να σταματήσει και να μην μιλάει άλλο, αφού ήδη είχε κάνει... λάθος.

Το 2006 οι Ουέιντ και Σακίλ είχαν μαζί τους Τζέισον Ουίλιαμς, Αντουάν Ουόκερ, Ουντόνις Χάσλεμ, Αλόνζο Μούρνινγκ, Γκάρι Πέιτον και Τζέισον Καπόνο και το 2013 η τριάδα των ΛεΜπρον, Ουέιντ και Μπος ξεχώριζαν, ενώ είχαν μαζί τους μαζί με Ρέι Άλεν, Μάριο Τσάλμερς, Ουντόνις Χάσλεμ και Νόρις Κόουλ.

Η επιλογή όντως είναι δύσκολη, αλλά η ομάδα του 2006 δεν συζητάω το ενδεχόμενο να την κέρδιζε κάποια άλλη. Ποια είναι όμως η γνώμη σας;

06 vs 12/13? Which Miami HEAT team are you taking head-to-head?

The 2006 NBA Champions reunited to discuss that (and other things to come ) #HEATCulture pic.twitter.com/EZZUTI33DY

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 22, 2020