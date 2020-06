Αρίζα: Δεν πάει Ορλάντο, θα μείνει κοντά στον 12χρονο γιο του (pic)

Ο παίκτης του Πόρτλαντ αποφάσισε να απέχει από τη συνέχεια του ΝΒΑ στο Ορλάντο.

Ο Αρίζα θέλησε να είναι κοντά στον γιο του, αφού το δικαστήριο του έδωσε άδεια για την κηδεμονία του και έτσι θα έχει την ευκαιρία να περάσει ένα μήνα μαζί του.

Ουόριορς: Στη λίστα τους ο Αρίζα

Ο πρώην πρωταθλητής με τους Λέικερς διάλεξε να βρεθεί δίπλα στον 12χρονο γιο του και πλέον οι Μπλέιζερς θα έχουν ακόμα ένα θέμα να λύσουν.

Sources: Ariza has been involved in a custody case over his 12-year old son, and mother’s choice of granting a court-ordered one month visitation period during league’s quarantine of teams in Orlando left Ariza to choose those parenting responsibilities over competing in restart. https://t.co/STYQi2RGDW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2020