ΝΒΑ: Οι ομάδες υπογράφουν παίκτες τον Ιούνιο (pics)

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου και 22 ομάδες θα κοντραριστούν, για τον τίτλο του πρωταθλητή 2019-20.

Όπως είχε γίνει γνωστό, το ΝΒΑ έκανε σκέψεις για διαθεσιμότητα περισσότερων παικτών με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Αυτό φαίνεται πως θα τεθεί σε εφαρμογή, αφού ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε πως από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου, οι ομάδες θα έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν παίκτες, είτε ελεύθερους, είτε όσους έχουν two-way contract και ήταν στην G-League.

Teams can conduct rest of season contracts, substitute players ($183,115 minimum for two years of service), two-way contracts, and waivers during the window. https://t.co/bA9q7J4Axc

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2020