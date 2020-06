Γκασόλ: «Τα προσφυγόπουλα είναι πάνω απ' όλα τα μετάλλια»! (gTV)

Μια από τις μόνιμες στήλες του βρετανικού περιοδικού δρόμου «The Big Issue» έχει τίτλο «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου»» («Letter to my younger self»). Η ιδέα είναι απλή. Ζητούν από έναν επώνυμο να γράψει ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, δίνοντας συμβουλές στο παιδί που ήταν κάποτε ο ίδιος. Πιθανώς, λοιπόν, ο τεράστιος Πάου Γκασόλ να μην υπήρξε ποτέ νευρωτικός τύπος. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Προφανώς δεν γνώριζε τι επρόκειτο να ακολουθήσει όταν κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του κόσμου το 1999 στο Παγκόσμιο Νέων στη Λισαβόνα, σε ηλικία 19 ετών.

Ο ηγέτης μιας γενιάς που σάρωσε τα πάντα στον διάβα της έχει ταξιδέψει σε άπειρα μέρη με την εθνική ομάδα της πατρίδας του τις τελευταίες δυο δεκαετίες, πανηγυρίζοντας 11 μετάλλια με τη «ρόχα». Σε αυτό το σλάλομ της μπασκετικής ζωής και συμπληρώνοντας τα 40 στις 6 Ιουλίου, ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ μεγάλωσε κι έχει αλλάξει όμως δεν έχει να αποδείξει κάτι πέρα από το υπαρκτό. Πλέον δεν του απομένει κάτι άλλο να πετύχει, απλώς απολαμβάνει ό,τι του απομένει, αποβλέποντας στον δικό του Τελευταίο Χορό με στόχο να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και να διεκδικήσει το τέλειο φινάλε.

Οι μέρες και τα χρόνια φεύγουν βιαστικά και αθόρυβα, ο Πάου έχει κατακτήσει δυο δαχτυλίδια στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ όμως έχει να θυμάται για πάντα το ταξίδι στο Κοξ Μπαζάρ του Μπαγκλαντές, τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης προσφύγων για να βρεθεί στο πλευρό των Ροχίνγκια, της πιο διωκόμενης μειονότητας στον κόσμο! Έχει, επίσης να θυμάται τα ταξίδια στο βόρειο Ιράκ, τη Νότιο Αφρική, την Ανγκόλα, το Τσαντ και την Αιθιοπία ενώ ο αδελφός του, Μαρκ δεν διστάζει να μπει σε μια βάρκα συμμετέχοντας σε αποστολές διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο

Αυτή την περίοδο μάλιστα προωθεί την Pau Gasol Virtual Academy by Santander, την πρώτη online και δωρεάν Ακαδημία μπάσκετ στον κόσμο (28/6-4/7) που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, μετρώντας ήδη περισσότερες από 4.000 συμμετοχές από 40 χώρες, στην οποία θα διδάξουν μεταξύ άλλων ο Μαρκ Γκασόλ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Φελίπε Ρέγιες και τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ!

«Για σκέψου», θα μπορούσε να αρχίζει το γράμμα στον νεότερο εαυτό του, «τι ωραία θα ήταν να μην περνάνε οι μέρες ή, πιο σωστά να τις νιώθεις να περνούν πάνω από το δέρμα και το νου σου. Να νιώθεις τον χρόνο που περνά, κάθε λεπτό, κάθε μέρα…». Ό,τι δηλαδή συνεχίζει να κάνει ο κορυφαίος Ισπανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ο οποίος μιλάει στο gazzetta.gr για πράγματα πολύ πιο σημαντικά από το μπάσκετμπολ.

Συνέντευξη: Γιάννης Σταυρουλάκης

Επιμέλεια video: Παύλος Σφενδυλάκης

Cover photo: Άννα - Μαρία Καλογεράκη