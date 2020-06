Ο ΛεΜπρόν «απάντησε» στην πρόσκληση του Τζόκοβιτς για μονό! (pic)

Μπορεί να μην αποδέχτηκε την πρόσκληση του Νόβακ Τζόκοβιτς να παίξουν ένα μονό αλλά του έπλεξε το εγκώμιο για τις ικανότητες του και στο μπάσκετ.

Ο μοναδικός ΛεΜπρόν Τζέιμς κλήθηκε πριν από λίγες ώρες από τον Σέρβο τενίστα να κοντραριστούν σ' ένα μονό στο μπάσκετ αφού ο "Νόλε" πιστεύει πως είναι καλός και σ' αυτό το άθλημα.

Η απάντηση του ήταν άμεση. Δεν θα παίξουν μονό αλλά ο Αμερικανός σταρ του μπάσκετ είδε το video με τα κατορθώματα του Τζόκοβιτς και του έγραψε: «Χα! Πιστεύω πως είσαι (έτοιμος)! Ωραία κίνηση φίλε!».

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! https://t.co/fMUocbVMRL

— LeBron James (@KingJames) June 20, 2020