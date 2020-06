Γιανγκ σε Λοβ: «Σε ευχαριστώ που άλλαξες τη ζωή μου» (pic)

Ο Κέβιν Λοβ επέλεξε να μιλήσει ανοικτά για θέματα ψυχικής υγείας, βοηθώντας πάρα πολύ κόσμο. Ο σταρ των Καβς θα πάρει βραβείο για το θάρρος και το γεγονός ότι μίλησε για κάτι που φοβόταν αρκετός κόσμος.

«Συγχαρητήρια Κέβιν Λοβ. Η ψυχική υγεία είναι αληθινή. Κάτι για το οποίο φοβόμουν να μιλήσε σε ένα στάδιο της ζωής μου. Με βοήθησες να αλλάξω το αλλάξω αυτό. Σε ευχαριστώ.», έγραψε ο σταρ των Χοκς.

Well Deserved @kevinlove ! Mental Health is REAL ! Something I was scared to really express at one point in my life... you helped change that for me bro ! SALUTEhttps://t.co/wi0EIObf4S

