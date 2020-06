Εδώ και έξι χρόνια είναι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Έχοντας ηγηθεί αρκετές φορές στον πάγκο των «σπιρουνιών», δείχνοντας πως η προπονητική είναι... γένους θηλυκού, το όνομά της φιγουράρει τα τελευταία καλοκαίρια για τη θέση του head coach σε ομάδες του ΝΒΑ.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει αυτό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, η 43χρονη assistant coach είναι μεταξύ των υποψήφιων για τη θέση του προπονητή στους Νικς.

Η Μπέκι Χάμον ενδέχεται να περάσει από συνέντευξη στην ομάδα της Νέας Υόρκης κι εφόσον όλα πάνε καλά, θα γράψει ιστορία στην κορυφαία λίγκα!

Hearing that interviews with Delaney and Ime Udoka could happen (likely via zoom) before their teams report to the Disney campus. Another name hearing could be interviewed for Knicks job - Becky Hammon. This is along with the list we've already heard. https://t.co/pOAoKxWxIo

— Steve Popper (@StevePopper) June 17, 2020