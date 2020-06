Μαλόουν: «Είχα κορονοϊό αλλά τον... κλώτσησα στον κ@@ο» (vid)

Ο λόγος για τον Μάικλ Μαλόουν, ο οποίος μιλώντας στο CBS αναφέρθηκε στην δική του περιπέτεια τον περασμένο Μάρτιο: «H σεζόν διακόπηκε στις 12 Μαρτίου. Λίγο αργότερα, περίπου στις 20 Μαρτίου άρχισα και δεν αισθανόμουν καλά και το ιατρικό τιμ της ομάδας μου είπε να κάνω το τεστ το οποίο όπως μου είπαν ήταν θετικό. Οπότε έπρεπε να κάνουν το τεστ, τόσο η σύζυγός μου όσο και οι κόρες μου...»

Και αφού είπε ότι στο Ορλάντο θα είναι όλοι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κατέληξε χαριτολογώντας: «Μου αρέσει να λέω ότι κόλλησα τον κορονοϊό αλλά στο τέλος του... κλώτσησα τον κ@@ο»

#Nuggets head coach Michael Malone told me tonight on @CBSDenver that he had coronavirus shortly after the season was suspended and found out after taking an antibody test.

He joked: "I like to say that I got coronavirus and I kicked its butt." #MileHighBasketball pic.twitter.com/XFpG5Sz4uu

