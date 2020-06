Ξεκινούν τα τεστ στο ΝΒΑ και για τους ασυμπτωματικούς (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» η διοργανώτρια αρχή ανέφερε ότι οι ομάδες θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τα τεστ και για τους ασυμπτωματικούς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ενόψει του restart, τόσο οι παίκτες όσο και οι τα μέλη του staff που δεν είχαν κάποια ένδειξη κορονοϊού θα υποβληθούν στα ανάλογα τεστ.

The NBA has informed teams that they are now able to conduct coronavirus testing of asymptomatic players/staff given increase in testing and revised CDC guidelines, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2020