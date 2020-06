Ο Γιόκιτς έγινε αγνώριστος και το διαδίκτυο προσπαθεί να το διαχειριστεί! (pics & vid)

Πριν από λίγο καιρό βγήκε ο πρόεδρος των Νάγκετς και μας προετοίμασε, αλλά άλλο να το βλέπεις και άλλο να στο λένε. Ο Τιμ Κόνελι είπε ότι ο Γιόκιτς έχει κοιλιακούς και είναι έτοιμος για την παραλία, αλλά δεν είναι εύκολο να το φανταστεί κάποιος, αφού ο ηγέτης των Νάγκετς πάντα ήταν... γεμάτος και ένας δυνατός παίκτης μέσα στην ρακέτα.

Αυτό που ξέραμε όμως ανήκει στο παρελθόν...

Ο Γιόκιτς, που είχε ξεκινήσει την σεζόν ακόμα πιο παχύς την σεζόν και είχε χάσει και βάρος κατά την διάρκεια των παιχνιδιών, εκμεταλλεύτηκε την καραντίνα και πλέον είναι δύσκολο να τον αναγνωρίσεις. Είναι πιο αδύνατος από ΠΟΤΕ και η εμφάνιση του παραπέμπει σε 4άρι και δύσκολα θυμίζει τον παίκτη που ξέραμε.

Ο Σέρβος έχασε 20 κιλά και πλέον μοιάζει πιο πολύ με τον Πορζίνγκις, ενώ η φιγούρα του είναι πολύ διαφορετική. Η εικόνα του κάνει τον γύρο του διαδικτύου και οι συγκρίσεις με το παρελθόν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και μένει να δούμε πως η αλλαγή αυτή θα επιδράσει στο παρκέ και στον τρόπο που αγωνίζεται, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει χάσει σε δύναμη και όγκο, αλλά έχει κερδίσει σε ταχύτητα και ευελιξία.

Nikola Jokić lost so much weight, he turned into Kristaps Porzingis pic.twitter.com/hNoC50CcfX — Basketball Forever (@Bballforeverfb) June 12, 2020

Jokic at season start: Jokic Now: pic.twitter.com/CSsWB6yW3s — LeShrek (Trevon Diggs Stan) (@LeShrek_) June 11, 2020

Jokicis living out the opposite of the 'My Plans/2020' Meme. pic.twitter.com/I0IsmQJ5lp — theScore (@theScore) June 11, 2020

Nikola Jokic looks like he dropped a ton of weight since the season was suspended. pic.twitter.com/Gx7NizrS2z — Legion Hoops (@LegionHoops) June 11, 2020