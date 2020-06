Πρόεδρος Νάγκετς για Γιόκιτς: «Είναι αδύνατος και έχει κοιλιακούς» (pic)

Όταν βλέπεις τον Νίκολα Γιόκιτς στο παρκέ το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό δεν είναι πόσο αδύνατος είναι. Ο ηγέτης των Νάγκετς ξεκίνησε την σεζόν με αρκετά παραπάνω κιλά, αλλά προσπάθησε και φάνηκε προς το τέλος ότι έχασε αρκετά, με την διαφορά μάλιστα να φαίνεται και στο παρκέ και στην απόδοση του.

Ο Σέρβος ψηλός τώρα είναι ακόμα καλύτερα, αφού όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Νάγκετς, Τιμ Κόνελι, είναι πιο αδύνατος από ποτέ, έχοντας και κοιλιακούς που... φαίνονται.

Μένει να δούμε αν όντως αυτό ισχύει και ο Γιόκιτς έχει τόσο μεγάλη διαφορά.

Nikola Jokic has lost some lbs during this quarantine. pic.twitter.com/foQvlH1pTl

