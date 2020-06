ΛεΜπρον: «Νομίζατε ότι θα το βουλώσω; Μιλάω πιο δυνατά από ποτέ!» (vid)

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ δεν σταματούν και άπαντες είναι αποφασισμένοι να αρπάξουν την ευκαιρία και να δουν μια αλλαγή σε όσα βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς για ακόμα μια φορά έκανε την διαφορά, είναι η πιο δυνατή φωνή του ΝΒΑ και δεν σταματά.

Και πάλι πόσταρε στο Instagram του ένα βίντεο που έχει την χαρακτηριστική φράση, «more than an athlete», ενώ περνούν οι φάσεις με το «shut up and dribble» σε διαφορετικές εκδοχές.

Μαζί με το μικρό βίντεο ο «Βασιλιάς» στέλνει ακόμα ένα μήνυμα που είναι πιο δυνατό απ' όλα: «Νόμιζες ότι θα το βουλώσω;Φωνάζω πιο δυνατά από ποτέ».