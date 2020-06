Aaaand now, the starting lineup for your Chicago Bulls! (gTV)

Φαντάσου να βρισκόσουν στο United Center για την παρουσίαση των Σικάγο Μπουλς την ώρα που χαμήλωναν τα φώτα για να ξεκινήσει το μακροβιότερο, δημοφιλέστερο και πιο θριαμβευτικό intro όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Δεν ήταν απαραίτητα η μαγεία του «Aaaand now, the starting lineup for your Chicago Bulls…» με τη βαριά και γρεζαρισμένη φωνή του Ρέι Κλέι αυτή που έγραφε ιστορία εκείνες τις στιγμές. Ήταν, κυρίως ο σύνδεσμος του θρυλικού announcer των Μπουλς με τον κόσμο αυτός που μετέτρεπε το γήπεδο σε έναν καθεδρικό του ήχου, κάνοντας 23.000 ανθρώπους να λειτουργούν ως όργανο του στα σκοτάδια, με τον ίδιο να ενώνεται μαζί τους σε μια μεγαλειώδη αρμονική συμφωνία υπό τους ήχους του «Sirius». Ήταν το τέλειο soundtrack για μια δυναστεία. Η μελωδία που κάνει την καρδιά να τρέχει, το σώμα να δονείται και τη ψυχή να σκιρτά με πάθος πριν ο Πίπεν, ο Ρόντμαν, ο Λόνγκλεϊ (a.k.a. man in the middle), ο Χάρπερ και ο τύπος frommmm North Carolina… at guard… 6-6 βγουν στο παρκέ.

O Φιλ Τζάκσον ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα όταν ρωτήθηκε για το intro των Σικάγο Μπουλς: «Ήταν σαν να δίνεις σπανάκι στον Ποπάι». Ο Ουίλ Περντιού προχώρησε το θέμα… λίγο παρακάτω: «Η παρουσίαση στο πρώτο παιχνίδι στο United Center μετά από την επιστροφή του Τζόρνταν το 1995 μου προκάλεσε ανατριχίλα. Είχες την αίσθηση που αν γυρνούσες το βλέμμα σου στις εξέδρες, θα έβλεπες τον κόσμο να κλαίει. Ήταν σαν τη Δευτέρα Παρουσία»! Δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με την ενέργεια της φωνής του Ρέι Κλέι. Ήταν ο τύπος που είχε πάντα την... καλύτερη θέση στη συναυλία, εκείνος που μετέτρεπε την ανθρώπινη φύση των Μπουλς σε κάτι υπερβατικό. Κι όμως, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε συμβεί αν η γυναίκα του δεν τον έπειθε να στείλει βιογραφικό τη στιγμή που άκουσαν στο ραδιόφωνο ότι ο Τόμι Έντουαρντς, ο προηγούμενος announcer των Ταύρων κρεμάει το μικρόφωνο κι αποχωρεί από τη θέση! «Θα στείλω, ΟΚ, αλλά σιγά μην πάρουν εμένα σε αυτή τη δουλειά». Μάλιστα…

Τον Ιανουάριο του 2002 ο Τζόρνταν επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο Σικάγο και η οδηγία που δόθηκε στον Κλέι ήταν σαφής: «Θα τον αναγγείλεις όπως κάθε αντίπαλο, τίποτα ιδιαίτερο… Δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν μέχρι τον αγώνα». H επιστροφή του MJ ήταν talk of the town αρκετές εβδομάδες πριν από το ματς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και ο Κλέι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον αρθρογράφο των Chicago Sun-Times, Τζέι Μαριότι ο οποίος τον ρώτησε για το πως είχε σκοπό να παρουσιάσει τον Μάικλ Τζόρνταν. Του είπε τα πάντα κρίνοντας λάθος, την επόμενη μέρα όλο το Σικάγο μιλούσε για την έλλειψη σεβασμού με την οποία θα αντιμετώπιζαν οι Ταύροι τον GOAT κι εν τέλει το όνομα του ακούστηκε ακριβώς όπως τα υπόλοιπα. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς η Φωνή των Μπουλς απολύθηκε δίχως επίσημη δικαιολογία. Η αδικία αποκαταστάθηκε, τρόπον τινά την επόμενη χρονιά. Το τελευταίο παιχνίδι του Τζόρνταν ήταν στη Φιλαντέλφια και οι Σίξερς κάλεσαν τον Ρέι να πάρει το μικρόφωνο και να γράψει το τέλειο φινάλε!

Η συνέχεια στο video...

Συνέντευξη: Γιάννης Σταυρουλάκης

Επιμέλεια video: Παύλος Σφενδυλάκης

Cover photo: Άννα-Μαρία Καλογεράκη