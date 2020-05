Ο ΛεΜπρον, ο οποίος δεν κρύβει αυτό που θέλει να πει, στέλνει άλλο ένα μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα video με την ειρηνική διαμαρτυρία στην Ουάσινγκτον για την δολοφονία του Τζέιμς Φλόιντ από αστυνομικό και σχολίασε: «Το έδειξαν αυτό τα Μέσα; Στοιχηματίζω πως όχι. Αυτό είναι όμορφο».

Is the media showing this??? I bet you they aren’t. . This is beautiful https://t.co/rKPuTIz7bC

— LeBron James (@KingJames) June 1, 2020