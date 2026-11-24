Κλίπερς: Μαρτινέλι, ο μοναδικός παίκτης που πηδάει όταν εκτελεί βολές
Οι Κλίπερς έχουν αφήσουν πίσω τα χρόνια που διεκδικούσαν κάτι και πλέον έχουν περάσει σε rebuild mode. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιάφερον στην ομάδα τoυ LA για τη φετινή σεζόν.
Πάντως σίγουρα την παράσταση κλέβει ο rookie τους. Ο Νικ Μαρτινέλι, είναι ο μόνος επαγγελματίας μπασκετμπολίστας που πηδάει όταν εκτελεί τις βολές. Μάλιστα ο ίδιος εξηγεί τι κρύβεται πίσω από αυτό.
Παραδέχεται πως φαίνεται περίεργο μέσα στα ματς, αλλά από τότε που το υιοθέτησε στο τρίτο έτος του στο κολέγιο, μέτρησε 81% στις βολές στο τέταρτο έτος του και 72% στη G League.
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Δείτε πως εκτελεί βολές
Clippers rookie Nick Martinelli is the only pro hooper who JUMPS when shooting free throws 😳 He admits it “looks nasty”, but since switching to it in his junior year of college he’s shot 81% FT as a senior and 72% FT in the G League. Thoughts on the technique? 🤔 (via GTV Hoops)— Basketball Forever (@bballforever_) November 23, 2026
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