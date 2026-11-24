Ο rookie των Κλίπερς σουτάρει τις βολές με τρόπο που τον κάνουν μοναδικό.

Οι Κλίπερς έχουν αφήσουν πίσω τα χρόνια που διεκδικούσαν κάτι και πλέον έχουν περάσει σε rebuild mode. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιάφερον στην ομάδα τoυ LA για τη φετινή σεζόν.

Πάντως σίγουρα την παράσταση κλέβει ο rookie τους. Ο Νικ Μαρτινέλι, είναι ο μόνος επαγγελματίας μπασκετμπολίστας που πηδάει όταν εκτελεί τις βολές. Μάλιστα ο ίδιος εξηγεί τι κρύβεται πίσω από αυτό.

Παραδέχεται πως φαίνεται περίεργο μέσα στα ματς, αλλά από τότε που το υιοθέτησε στο τρίτο έτος του στο κολέγιο, μέτρησε 81% στις βολές στο τέταρτο έτος του και 72% στη G League.

Δείτε πως εκτελεί βολές