Σάλο έχει προκαλέσει η δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει ενάντια στον ρατσισμό, σε μια κίνηση που συμμετέχουν και ΝBAers όπως ο Τζέιλεν Μπράουν και ο πρώην NBAer και φίλος του Φλόιντ, Στίβεν Τζάκσον.

Θέση για το φρικτό έγκλημα πήρε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω twitter και έστειλε μήνυμα κατά του ρατσισμού, τονίζοντας πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ήρθε ο καιρός για αλλαγή.

«Δεν ξέρω τι λέξεις να χρησιμοποιήσω για να πω πως αισθάνομαι, αλλά σίγουρα ένα πράγμα ξέρω. Αρκετά! Ήρθε ο καιρός για αλλαγή», έγραψε ο σταρ των Μπακς.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020