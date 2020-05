Γενέθλια είχε χθες ο Καρμέλο Άντονι που έγινε 36 ετών.

Ο Μέλο έχει ζήσει ένα από το κορυφαία βράδια του το 2013 με τη φανέλα των Νικς απέναντι στους Χιτ.

Σε ένα ματς που... σεληνιάστηκε και κατάφερε να γράψει 50 πόντους. Το φοβερό της υπόθεσης ήταν πως δεν εκτέλεσε ούτε βολή, σκοράροντας αποκλειστεικά με jump shots.

50 points, all jumpers. Melo put on a scoring clinic against Miami in 2013. #FBF pic.twitter.com/BLtxjfR2ck

— SLAM Rewind (@SLAMRewind) May 29, 2020