Είναι ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ της λίγκας την τελευταία 20ετία, όμως ακόμα δεν έχει φτάσει στο πολυπόθητο πρωτάθλημα ο Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο έδειξε στον κόσμο την κλάση του από την πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ, τότε που... μάγευε με τη φανέλα των Νάγκετς.

Απολαύστε τα καλύτερα του ως rookie.

To celebrate Carmelo Anthony’s 36th Birthday today, we take a look back at some of Melo's rookie year highlights!

#NBAVault #NBABDAY pic.twitter.com/4VbAIX1HLW

NBA History (@NBAHistory) May 29, 2020