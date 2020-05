Συγκλονιστικός Ντομινίκ: «Εδώ μένει αυτιστικός άντρας, δεν θα σας πειράξει. Είναι μαύρος» (pic)

Σάλο έχει προκαλέσει το video της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη και ήδη πολλές προσωπικότητες του ΝΒΑ, όπως ο ΛεΜπρόν και ο Ουέιντ έχουν κάνει αναρτήσεις κατά του ρατσισμού.

Σειρά πήρε ο Ντομινίκ Ουίλκινς, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία, θέλοντας να περάσει πολλά μηνύματα.

«Προσοχή. Ένας αυτιστικός άντρας ζει εδώ. Δεν γνωρίζει τι είναι αστυνομικός ή τι είναι όπλο. Κάνει δυνατούς θορύβους. Δεν θα σας βλάψει! Δεν καταλαβαίνει λέξεις ή εντολές. Α, ναι: Επίσης είναι μαύρος», έγραφε η ταμπέλα, ενώ στη συνέχεια ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είπε μέσω ποσταρίσματος: «Αυτή είναι η νέα μας πραγματικότητα!!! Πρέπει να τα πάμε καλύτερα ως κοινότητα».

This is our new reality!!!!! We have to do better as a society pic.twitter.com/RjGDAR4gSu

Dominique Wilkins (@DWilkins21) May 27, 2020