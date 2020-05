Ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ πήρε θέση για το απίστευτο περιστατικό βίας στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας με κεφαλαία γράμματα μια ατάκα του Φράνκλιν.

«Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι αυτοί που δεν επηρεάζονται είναι τόσο εξοργισμένοι όσο είμαστε εμείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

JUSTICE WILL NOT BE SERVED UNTIL THOSE UNAFFECTED ARE AS OUTRAGED AS THOSE WHO ARE‼️‼️‼️‼️‼️

