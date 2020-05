«Ο Τζόρνταν είπε ότι αν είναι ο Τόμας στην Dream Team, εκείνος δεν θα παίξει» (audio)

Αν και ο Ροντ Θορν, πάλαι ποτέ GM των Σικάγο Μπουλς και μέλος της επιτροπής της Team USA στην επιλογή παικτών, έλεγε στο «Last Dance» ότι δεν υπήρξε παρέμβαση του Μάικλ Τζόρνταν στην Dream Team του 1992, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Συγκεκριμένα, ο Τζακ Μακ Κάλουμ του «Sports Illustrated» δημοσίευσε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το 2011 και ύστερα από συνέντευξη του Μάικλ Τζόρνταν. Τι ακούγονταν να λέει; «Ο Ροντ Θορν με πήρε τηλέφωνο και του είπα: Δεν πρόκειται να παίξω αν ο Αζάια Τόμας είναι στην ομάδα. Ο Θορν με διαβεβαίωσε ότι δεν θα είναι γιατί ούτε ο Τσακ Ντέιλι τον ήθελε. Οπότε δεν θα ήταν στην ομάδα».

Here’s audio of Michael Jordan admitting he told Rod Thorn he wouldn’t play on the Dream Team if Isiah Thomas was involved @SONTHoops

pic.twitter.com/3xClbFH4bF

