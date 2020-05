Μπίλαπς: Ο μοναδικός με θετικό ρεκόρ κόντρα σε Τζόρνταν-Κόμπι-ΛεΜπρόν! (pic)

Το ESPN έβαλε κουίζ και έψαχνε τον παίκτη που έχει θετικό ρεκόρ (νικών-ηττών) κόντρα σε Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν.

Ο παίκτης αυτός είναι ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς.

Ο πρωταθλητής του 2004 με τους Πίστονς. Έχει 6-4 κόντρα στον Τζόρνταν, 24-21 με τον Κόμπι και 22-17 με τον ΛεΜπρόν..

Θα έχει να το λέει ο Big Shot

And we have a correct answer! Billups went:

6-4 vs Michael Jordan

24-21 vs Kobe Bryant

22-17 vs LeBron James

A lot of guesses for Tim Duncan, who went 2-3 vs Michael Jordan in his career. https://t.co/x7QugnV4nZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2020