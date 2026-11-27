Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς για τον τραυματισμό του Κέιντ Κάνιγχαμ.

Για δεύτερο σερί παιχνίδι ο σταρ των Ντιτρόιτ Πίστονς θα μείνει εκτός δράσης, κάτι που έχει «θορυβήσει» αρκετά την ομάδα του Μίσιγκαν.

Συγκεκριμένα ο Κέιντ Κάνιγχαμ δεν υπολογίζεται ούτε για την αναμέτρηση με τους Μιλγουόκι Μπακς (η οποία είναι και στο πλαίσιο του NBA Cup) τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11, 02:30) και αυτό διότι εξακολουθεί να έχει έντονες ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο έχοντας απουσιάσει και από την αμέσως προηγούμενη αναμέτρηση με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Η ενημέρωση των Πίστονς έχει να κάνει με τενοντίτιδα στο γόνατό του αφήνοντας πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Φέτος ο Κάνιγχαμ έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια, μετρώντας κατά μέσο όρο 24.2 πόντους, 8.3 ασίστ, 5.1 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα ανά 34 λεπτά συμμετοχής.

Επιπλέον απουσιάζουν οι Τζέιλεν Ντούρεν και Ντάνκαν Ρόμπινσον.