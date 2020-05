Είναι ένας εκ των κορυφαίων ψηλών της ιστορίας.

Απόλυτος κυρίαρχος στους Τίμπεργουλβς που όμως δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, το οποίο πήρε όμως στους Σέλτικς το 2008 μαζί με Πιρς και Άλεν.

Ο σπουδαίος Κέβιν Γκαρνέτ έγινε 44 σήμερα και στην καριέρα του έχει... διαλύσει πολύ κόσμο με τα πόστερ του.

Απολαύστε τα καλύτερα.

Only right to repost this for Garnett’s birthday today.

One minute of him just abusing defenders.

pic.twitter.com/ZaudnRvLnw

Timeless Sports (@timelesssports_) May 19, 2020