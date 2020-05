Πέρκινς: «Επιλέγω Κλέι Τόμπσον αντί του Ρέτζι Μίλερ» (pic)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και οι δύο είναι All Star παίκτες πέντε φορές. Όμως ο ένας έχει τρία δαχτυλίδια. Οπότε, ποιον θα διαλέξεις;»

Και συνέχισε: «Με όλον τον σεβασμό στον Ρέτζι Μίλερ, αλλά θα επιλέξω τον Κλέι Τόμπσον».

Συμφωνείτε;

Both are 5 Time All-Stars, 1 has 3 rings!!!! Who y’all got?

With all due Respect to the Great Reggie Miller I have to roll with Klay Thompson on this one!!! pic.twitter.com/omzMyrXn2V

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 18, 2020