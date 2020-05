Ουέιντ: «Ήθελα να γίνω... Τζόρνταν, επηρεάστηκα από τους Μπουλς του '91» (vid)

Με αφορμή και τα δύο τελευταία επεισόδια του «Last Dance», ο «Flash» είπε ότι «γεννήθηκα το 1982 και οι Μπολς κυριάρχησαν μέχρι το 1998. Μιλάμε σε όλα τα παιδικά μου χρόνια! Σίγουρα ο Θεός μου έδωσε κάποιες δυνατότητες, κάποιοι άνθρωποι με βοήθησαν ώστε να φτάσω σε αυτό το σημείο ωστόσο αν δεν ήταν οι Σικάγο Μπουλς και ειδικά η ομάδα του 1991 δεν θα είχα το όραμα να γίνω καλός παίκτης. Ήθελα να γίνω Μάικλ Τζόρνταν!» και συνέχισε:

«Επίσης δεν θα ήξερα πώς θα είναι να κερδίζεις πρωταθλήματα για μια ολόκληρη πόλη! Το να παρακολουθώ το Last Dance με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και μου δείχνει ότι αυτό ήταν που πραγματικά ήθελα να κάνω. Και αν βγάλουμε έξω την φήμη, την δόξα, τα χρήματα και όλα αυτά που ακολούθησαν, με γυρίζει σε μια αγνή εποχή».

If it wasn't for the 1990-91 Michael Jordan led Chicago Bulls, @DwyaneWade may not be the 3x Miami HEAT Champion that he is today. #TheLastDance pic.twitter.com/X7v3Fqf5pW

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 17, 2020