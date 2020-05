Ο Μάικλ Τζόρνταν ρωτήθηκε παλαιότερα για το αν θα κέρδιζε τους παίκτες των Χόρνετς σε αγώνα 1-on-1, εξηγώντας πως: «Είμαι σίγουρος ότι μπορούσα, αλλά δεν θέλω να το κάνω και να διαλύσω την αυτοπεποίθηση τους. Επομένως, ας μείνω μακριά από αυτό».

Από την πλευρά του, ο Μάιλς Μπρίτζες αποδέχτηκε την πρόκληση, προκαλώντας τον MJ, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης των Χόρνετς σε ένα μονό!

Let’s get it then https://t.co/7MbAOAFhSL

