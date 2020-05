Κάρι: «Δεν τελείωσε η δυναστεία των Ουόριορς» (pic)

Οι Ούοριορς έπαιξαν σε 5 τελικούς από το 2015 μέχρι το 2019 και κατέκτησαν 3 πρωταθλήματα, κυριαρχόντας στο ΝΒΑ.

Φέτος τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για αυτούς, αφού τραυματίστηκε και ο Κάρι και έτσι είναι ανάμεσα στις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Όμως ο Στεφ δείχνει πεπεισμένος να μην αφήσει την δυναστεία των πολεμιστών να τελειώσει: «Ξέρουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει. Εγώ, ο Κλέι και ο Ντρέιμοντ ξέρουμε πως δεν τελειώσαμε. Είμαστε μαζί από την πρώτη μέρα και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Θα είναι διαφορετικό, θα έχουμε μια νέα ομάδα από χαρακτήρες που θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο».

"We know we're not done. Myself, Klay, Draymond... we're gonna be in good shape coming out of this."

