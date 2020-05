«ΛεΜπρόν είσαι 8άρι και ο Τζόρνταν είναι 10άρι!» (pic)

Δεν μπορεί να απαλλαχθεί με τίποτα από την κριτική του αναλυτή του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Μπέιλες σχολίασε τα λεγόμενα του Σακίλ Ο'Νίλ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το πόσο άνετα είναι o GOAT, τονίζοντας πως ο LBJ είναι 7άρι ή 8άρι στα σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σακίλ.

«ΛεΜπρόν είδες τι είπε ο Σακίλ; O Tζόρνταν είναι GOAT και δεν τον πλησίασε κανείς. Ήταν 10άρι. Πολλά 7άρια και 8άρια. Αλλά κανένα 9άρι και μόνο ένα 10άρι. ΛεΜπρόν είσαι μόνο 7άρι ή 8άρια. Η αλήθεια πονάει», έγραψε στο twitter.

Hey, LeBron, see what Shaq said? MJ's the GOAT and ain't even close. He was a 10. Lots of 7's or 8's, Shaq said. But no 9's, only one 10. Bron, you're only a 7 or 8? Painful truth.

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) 13 Μαΐου 2020