Ο ΛαΒάρ Μπολ «ξαναχτύπησε»: «Ο Ζάιον δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Λόνζο»

Αυτή τη φορά στο... στόχαστρό του μπήκε ο συμπαίκτης του γιου του στους Πέλικανς, Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ο ΛαΒάρ φιλοξενήθηκε στο «Load Management Podcast» είπε χαρακτηριστικά: «Βγάλτε τον γιο μου από την εξίσωση και θα δείτε τι κάνει ο Ζάιον. Μάλλον θα ήταν ακόμη εκτός δράσης. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα τρέχεις ή πόσο ψηλά πηδάς, αν δεν υπάρχει κάποιος να σου δίνει σωστά την μπάλα. Θα έτρεχε και θα πηδούσε χωρίς νόημα. Δείτε τι έγινε με τον Κούζμα φέτος. Και με λέγατε τρελό όταν έλεγα ότι ο Λόνζο έφτιαξε τον Κούζμα στους Λέικερς».

"Look what happened to Kuzma (this year). They thought I was crazy when I was telling them Lonzo made Kuzma."

Lavar says without Lonzo, Zion wouldn't have the buzz.

