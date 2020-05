Ιδιοκτήτης Μπακς: «Πιθανή επανέναρξη του NBA τον Αύγουστο» (pic)

Ο Μαρκ Λάσρι με δηλώσεις του στο CNBC ανέφερε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής στη δράση.

Ο ιδιοκτήτης των Μπακς τόνισε πως «οι ομάδες της λίγκας θα επιστρέψουν στις προπονητικές εγκαταστάσεις για έναρξη προπονήσεων ως το τέλος του μήνα.

Αν χρειαστεί τα μέλη των ομάδων να υποβληθούν σε τεστ για κορωνοϊό, τότε το ΝΒΑ μπορεί να αρχίσει ξανά τον Αύγουστο».

— NetsDaily (@NetsDaily) May 7, 2020