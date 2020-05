Unboxing με τον γιο του ο Αντετοκούνμπο (vid)

Με το πρωτάθλημα του NBA, όπως άλλωστε και όλων των αθλημάτων να έχει σταματήσει, τα αστέρια του μπάσκετ περνούν περισσότερες ώρες με τους δικούς του. Αυτό κάνει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα φόργουορντ έχοντας αγκαλιά τον μονάκριβο γιο του Λίαμ, να κάνει unboxing τα κουτιά παπουτσιών που του έστειλε η Nike με την οποία συνεργάζεται. Η αλήθεια είναι πάντως πως ο μικρός ήταν δύσκολος κριτής.

Special delivery for @Giannis_An34 from Nike. Which colorway are you feeling the most? pic.twitter.com/juQ2mhCiKU

— B/R Kicks (@brkicks) May 6, 2020