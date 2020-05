Γιατί τα μάτια του Τζόρνταν είναι κίτρινα στο Last Dance; (pics & vid)

Η ισπανική Marca με δημοσίευμα της έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα με το κίτρινο των ματιών του Μάικλ Τζόρνταν ενώ μιλάει on camera κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Last Dance, του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για το τελευταίο πρωτάθλημα των Μπουλς το 1997-98.

Αρχικώς, λοιπόν υποστηρίζεται ότι ο Air πρέπει να ταλαιπωρείται από ίκτερο ή κάποια ηπατική ασθένεια. Υπενθυμίζουν, δε πως το κιτρίνισμα του σκληρού χιτώνα, του λευκού τμήματος του ματιού, αποτελεί κλασική ένδειξη για ίκτερο. Σπανιότερα, το κιτρίνισμα των ματιών οφείλεται σε διαταραχές του αίματος και συγκεκριμένα σε περίπτωση ασθένειας που επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάικλ Τζόρνταν και το Last Dance μονοπωλούν το ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας διάφορες συζητήσεις και θεωρίες για τον GOAT.

What's going on with Michael Jordan's eyes? They look to have a shade of yellow. #TheLastDance pic.twitter.com/cXx12ziuZ4

