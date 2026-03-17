Basketaki Salonica: Οι Top 10 φάσεις της εβδομάδας
Ακόμα ένα top 10 ήρθε για να μείνει στο Basketaki Salonica, με φάσεις για όλα τα γούστα!
- Στο νο 10 Π. Δανάκης και Χ. Γκουγκούδης συνεργάζονται πολύ όμορφα για λογαριασμό των Basketόσαυρων σε μια alley oop συνεργασία.
- Στο νο 9 έχουμε ακόμα μια ωραία συνεργασία στους αιθέρες με Α. Κατσάρεβιτς να δημιουργεί και Θ. Λαζαρίδη να εκτελεί για λογαριασμό της Deportivo.
- Στο νο 8 ο Γιώργος Τσουρέκας της Amino Animo δείχνει τις αρετές του και στέκεται στον αέρα απέναντι σε δύο παίκτες για να χαρίσει ένα όμορφο στιγμιότυπο για την ομάδα του.
- Στο νο 7 ο Ξενοφών Σαχινίδης της Brick City Salonica δείχνει την ικανότητα του στο σκοράρισμα και με pull up τρίποντο στον αιφνιδιασμό μπαίνει στα highlights.
- Στο νο 6 Δ. Κυρσανίδης και Γ. Τσολάκης συνεργάζονται εξαιρετικά για λογαριασμό της Team DK με τον δεύτερο να πετάει κυριολεκτικά για να πετύχει το καλάθι.
- Στο νο 5 ο Χρήστος Κοντεκάς των Zero Pointers περνάει εντυπωσιακά στο ζωγραφιστό και με ένα εξαιρετικό ανάποδο λέι απ πιάνει στον "ύπνο" την άμυνα των αντιπάλων.
- Στο νο 4 οι Tsipourman αποδεικνύουν ότι τα πάντα είναι δυνατά στο Basketaki Salonica και με μια φοβερή πάσα του Π. Δανιηλίδη ο Α. Πάσχος πιάνει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή για ένα φοβερό alley oop.
- Στο νο 3 ο Αλέξανδρος Μουτσούδης βλέπει τον χρόνο να λιγοστεύει στο ρολόι και με ένα πολύ μακρινό σουτ στέλνει την πορτοκαλί θεά στο διχτάκι.
- Στο νο 2 ο Αλέξανδρος Τσιτσικώστας της Yugoπλάστιγγα θα προλάβει την μπάλα πριν βγει και μαζί και τον χρόνο για να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι σε κίνηση.
- Στο νο 1 αυτής της εβδομάδας είναι ο Αργύρης Ζάχος των Los Angeles Brickers που κόβει στα ίσια τον προσωπικό του αντίπαλο με εντυπωσιακό chasedown block.
